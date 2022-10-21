Конте не хочет вести переговоры с «Тоттенхэмом» по новому контракту

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте по-прежнему не торопится продлевать трудовой договор с клубом.

Действующее соглашение итальянца со «шпорами» истекает уже по окончании текущего сезона, и руководство лондонцев, как неоднократно сообщалось, хочет продолжить сотрудничество со специалистом, на что тот пока не отвечает взаимностью. По информации Daily Mail, Конте в очередной раз отказался продлевать контракт, так как рассматривает возможность своего ухода. Считается, что рулевой не оставляет надежд вернуться в «Ювентус», во главе которого в настоящий момент находится Массимилиано Аллегри.