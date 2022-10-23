Хау: «Ньюкасл» заслужил победу над «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал успех команды в матче против «Тоттенхэма».

Поединок 12-го тура Английской премьер-лиги, прошедший в Лондоне, завершился победой «Ньюкасла» со счётом 2:1.

«Меня очень порадовал не только результат встречи, но и игра команды. На мой взгляд, наша победа – закономерный итог. Мы сыграли агрессивно и смело, игроки заслужили похвалы за свои старания.

Мы не садились в глубокую оборону даже при счёте 2:1. Да, у «Тоттенхэма» были свои моменты, но мы справлялись с давлением и грамотно отвечали», – считает Хау, которого цитирует BBC.

После сегодняшнего триумфа «Ньюкасл» расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.