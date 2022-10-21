Конте обеспокоен состоянием Кулушевски: «Это может стоить нам очков»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте разочарован ходом восстановления Деяна Кулушевски после травмы.

Атакующий полузащитник стал одним из ключевых игроков «шпор» в нынешнем сезоне. В конце прошлого месяца футболист выбыл из строя из-за травмы, полученной в расположении сборной Швеции.

«Думаю, нам придётся ещё какое-то время подождать возвращения Деяна, – рассказывает Конте. – Я обеспокоен, потому что сначала его восстановление протекало успешно, а затем мне сказали, что ситуация резко ухудшилась. Потребуется время, но, надеюсь, наш медицинский штаб как можно быстрее поставит его на ноги – отсутствие такого игрока может стоить «Тоттенхэму» очков», – заявил итальянский рулевой.