Кейн проводит самый результативный старт сезона в карьере

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн продолжает забивать практически в каждом матче Английской премьер-лиги.

В субботу «Тоттенхэм» уступил «Ньюкаслу» на своём поле (1:2), но 29-летний лидер «шпор» вновь не остался без голов, отметившись на 54-й минуте. На счету Кейна десять точных ударов в 12 матчах чемпионата – самый результативный старт сезона в карьере звезды английского футбола. Примечательно, что в прошлой кампании футболисту потребовалось 25 матчей, чтобы забить те же десять голов в Премьер-лиге.

Гарри Кейн занимает вторую строчку в списке бомбардиров АПЛ, уступая форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанну, забившему 17 раз.