Конте: «Тоттенхэм» должен быть осторожным при покупке игроков»

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о недопустимости ошибок на трансферном рынке.

«В трансферном вопросе крайне важно сохранять терпение и не торопить события, чтобы не совершать ошибок. Конечно, от этого никто не застрахован, но для такого клуба, как «Тоттенхэм», думаю, наша ситуация нормальна», – заявил итальянский специалист, по слухам, требующий от руководства внушительных гарантий по трансферному бюджету для продолжения сотрудничества.

Минувшим летом «Тоттенхэм» потратил на приобретение новых игроков порядка 170 млн евро. Самой дорогой покупкой «шпор» стал Ришарлисон, подписанный из «Эвертона» за 58 млн евро.