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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте считает, что «Тоттенхэм» недостаточно хорош для успешной игры в АПЛ и Лиге чемпионов

23 Октября 2022 • 23:37 Комментировать (1)
Тоттенхэм
1:2
Ньюкасл
окончен

По словам главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте, его команде пока рано конкурировать с грандами мирового футбола.

В воскресном матче Премьер-лиги «шпоры» уступили на своём поле «Ньюкаслу» (1:2), а уже в среду сыграют в Лиге чемпионов против португальского «Спортинга».

«У нас есть всего два дня, чтобы восстановиться перед важным матчем Лиги чемпионов, при этом у нас много проблем с травмами. «Тоттенхэм» не относится к числу топ-команд, которые могут позволить себе терять важных футболистов по ходу сезона. У нас амбициозный проект, мы пытаемся построить что-то серьёзное, но нам потребуется время, прежде чем команда сможет успешно конкурировать в Лиге чемпионов и в чемпионате одновременно», – заявил итальянец.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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Комментарии (1)
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Alex1972
23 Октября 2022 в 23:46
Парик смени... Тухель был прав...Хе..
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