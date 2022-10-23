Конте считает, что «Тоттенхэм» недостаточно хорош для успешной игры в АПЛ и Лиге чемпионов

По словам главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте, его команде пока рано конкурировать с грандами мирового футбола.

В воскресном матче Премьер-лиги «шпоры» уступили на своём поле «Ньюкаслу» (1:2), а уже в среду сыграют в Лиге чемпионов против португальского «Спортинга».

«У нас есть всего два дня, чтобы восстановиться перед важным матчем Лиги чемпионов, при этом у нас много проблем с травмами. «Тоттенхэм» не относится к числу топ-команд, которые могут позволить себе терять важных футболистов по ходу сезона. У нас амбициозный проект, мы пытаемся построить что-то серьёзное, но нам потребуется время, прежде чем команда сможет успешно конкурировать в Лиге чемпионов и в чемпионате одновременно», – заявил итальянец.