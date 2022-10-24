Хвича высказался о победе «Наполи» над «Ромой»

Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался относительно победы над столичной «Ромой» в гостевом матче 11-го тура итальянской Серии А. Неаполитанцы выиграли со счетом 1:0, единственный гол под занавес игры забил нападающий Виктор Осимхен.

«Три важных очка. Молодцы, парни. Нужно продолжать в том же духе», - гласит сообщение грузинского футболиста в социальных сетях.

После 11 туров чемпионата Италии «Наполи» набрал 29 очков и лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Милан» на три балла.

В 12-м туре Серии А подопечные Лучано Спаллетти на своем домашнем стадионе встретятся с «Сассуоло». Матч состоится в субботу, 29 октября.