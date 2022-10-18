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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» начал переговоры с Лоботкой о продлении контракта

18 Октября 2022 • 12:52 Комментировать
Рома
...
Наполи
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23.10 21:45

«Наполи» начал переговоры со своим полузащитником Станиславом Лоботкой по поводу нового контракта. По информации от журналиста Даниэля Лонго в социальных сетях, обе стороны уже ведут диалог.

Действующий контракт Лоботки с «Наполи» рассчитан до 2025 года. Из-за своих успешных выступлений на старте сезона, полузащитник привлёк внимание многих топ-клубов, из-за чего неаполитанцы хотят себя обезопасить, продлив с игроком контракт до 2027 года.

В новом сезоне на счету Лоботки один гол и одна результативная передача в 10 матчах итальянской Серии А. Словак выступает за команду с 2019 года, когда перешёл из «Сельты».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Станислав Лоботка
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