«Наполи» начал переговоры с Лоботкой о продлении контракта

«Наполи» начал переговоры со своим полузащитником Станиславом Лоботкой по поводу нового контракта. По информации от журналиста Даниэля Лонго в социальных сетях, обе стороны уже ведут диалог.

Действующий контракт Лоботки с «Наполи» рассчитан до 2025 года. Из-за своих успешных выступлений на старте сезона, полузащитник привлёк внимание многих топ-клубов, из-за чего неаполитанцы хотят себя обезопасить, продлив с игроком контракт до 2027 года.

В новом сезоне на счету Лоботки один гол и одна результативная передача в 10 матчах итальянской Серии А. Словак выступает за команду с 2019 года, когда перешёл из «Сельты».