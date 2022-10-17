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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Осимхена: «Виктором интересуются многие топ-клубы, но он хочет остаться в «Наполи»

17 Октября 2022 • 15:44 Комментировать
Рома
...
Наполи
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23.10 21:45

Роберто Календа, агент нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, рассказал о том, что его клиент хотел бы продолжать выступать за команду Лучано Спаллетти, хотя игроком интересуются другие топ-клубы.

«Виктором интересуются многие топ-клубы, но он хочет остаться в «Наполи». Его действительно привлекает проект команды. Летом появлялись странные слухи, но Осимхен ясно дал понять, что хочет остаться», – цитирует агента нигерийца Radio Kiss Kiss Napoli.

Напомним, Осимхен недавно восстановился после травмы и забил сразу два гола в двух матчах. Вчера нигериец помог своей команде обыграть «Болонью» в домашней игре Серии А.

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Наполи Виктор Осимхен
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