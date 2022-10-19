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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» близок к подписанию нового контракта с Лоботкой

19 Октября 2022 • 09:26 Комментировать
Рома
...
Наполи
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23.10 21:45

«Наполи» находится в шаге от того, чтобы продлить контракт со своим полузащитником Станиславом Лоботкой. По информации от журналиста Фабрицио Романо в социальных сетях, словак подпишет соглашение до 2027 года с опцией продления ещё на год.

Напомним, что Лоботка стал объектом внимания многих топ-клубов после того, как впечатляющим образом начал сезон в составе «Наполи». В 10 матчах Серии А на счету полузащитника один гол и результативная передача.

Нынешнее соглашение словака с «Наполи» истекает в 2025 году. Футболист согласился продлить контракт, так как комфортно чувствует себя в команде Лучано Спаллетти.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Станислав Лоботка
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РОМА НАПОЛИ
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