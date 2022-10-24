Моуринью назвал игрока «Наполи» «парнем, который постоянно ныряет»

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью раскритиковал поведение вингера «Наполи» Ирвинга Лосано.

Римляне потерпели домашнее поражение от неаполитанцев с минимальным счётом, и португальский специалист выразил недовольство в адрес арбитра, а также назвал поражение команды несправедливым. Под шквал критики Моуринью попал и Ирвинг Лосано: рулевой «Ромы» с пренебрежением высказался о мексиканце, сделав вид, что забыл его имя, а также назвав того «парнем, который постоянно ныряет». «Вы знаете, что я говорю о Лосано, который всё время падает», – цитирует Football Italia Моуринью.

«Рома» занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А после поражения от «Наполи». Команда Лучано Спаллетти лидирует в чемпионате Италии.