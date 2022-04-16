Леау - лидер Серии А по количеству забитых голов в домашних матчах

В матче тридцать третьего тура итальянской Серии А лидер чемпионата Италии «Милан» принимал дома «Дженоа» и добился победы. Она позволила «Милану» вернуться на первую строчку в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А. Первый гол в матче забил португальский нападающий Рафаэль Леау.

Для него это был уже пятый домашний гол в текущем сезоне. По этому показателю Леау лидирует в общей классификации Серии А. Он забивал дома в матчах с «Кальяри» и «Лацио», затем в играх с «Ромой» и «Специей», и, наконец, сейчас в игре с «Дженоа».