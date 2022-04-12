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Чемпионат Италии. Серия А

Кафу считает, что «Милану» не хватает лидера

12 Апреля 2022 • 18:50 Комментировать (2)
Милан
...
Дженоа
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15.04 22:00
Бывший правый защитник «Милана» Кафу выразил мнение, что «россонери» в нынешнем сезоне не хватает лидера. Такой вывод бразилец сделал после двух нулевых ничьих подряд, которые клуб выдал с «Болоньей» и «Торино».
 
«Им не хватает лидера. Того, кто мог бы внушить всем остальным, что они действительно способны выиграть Скудетто. «Милан» не имеет права сейчас останавливаться, ведь в таком случае их быстро сдвинут с верхушки таблицы», – цитирует Кафу Football Italia.
 
На данный момент «Милан» лидирует в таблице чемпионата Италии. У отстающего «Интера» есть один матч в запасе. В случае победы, «нерадзурри» сдвинут своих конкурентов с первого места.   
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Кафу
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