Кафу считает, что «Милану» не хватает лидера

Бывший правый защитник «Милана» Кафу выразил мнение, что «россонери» в нынешнем сезоне не хватает лидера. Такой вывод бразилец сделал после двух нулевых ничьих подряд, которые клуб выдал с «Болоньей» и «Торино».

«Им не хватает лидера. Того, кто мог бы внушить всем остальным, что они действительно способны выиграть Скудетто. «Милан» не имеет права сейчас останавливаться, ведь в таком случае их быстро сдвинут с верхушки таблицы», – цитирует Кафу Football Italia.

На данный момент «Милан» лидирует в таблице чемпионата Италии. У отстающего «Интера» есть один матч в запасе. В случае победы, «нерадзурри» сдвинут своих конкурентов с первого места.