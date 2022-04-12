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Чемпионат Италии. Серия А

Ориги согласовал трёхлетний контракт с «Миланом»

12 Апреля 2022 • 01:37 Комментировать
Милан
...
Дженоа
1.33 4.80 11.00
15.04 22:00

Переговоры между «Миланом» и нападающим «Ливерпуля» Дивоком Ориги завершились успехом.

Бельгиец перейдёт в «Милан» на правах свободного агента летом, поскольку его контракт с «Ливерпулем» подходит к концу.

Как сообщает Sport Mediaset, сегодня стороны завершили переговоры, успешно согласовав все условия. Ожидается, что Ориги подпишет с «россонери» трёхлетний контракт с опцией продления ещё на один год. 26-летний нападающий будет зарабатывать около 3,5 млн евро за один сезон.

Ориги придётся пойти на сокращение зарплаты (в «Ливерпуле» ему платят 4 млн евро за сезон), но изначально «Милан» предлагал ещё меньше – 3 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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