Беннасер готов вернуться в строй в матче против «Дженоа»

Алжирский защитник Исмаэль Беннасер уже приступил к тренировкам в общей группе «Милана» после пропуска предыдущего поединка с «Торино», и он наверняка сможет сыграть против «Дженоа» - этот матч состоится уже в пятницу. Это очень важно для Стефано Пиоли и его игровой схемы, Беннасер в нынешнем сезоне является стабильным игроком основы, подчеркивает La Gazzetta Dello Sport.

В его активе уже двадцать шесть матчей в чемпионате Италии, в которых он забил два года. Беннасер выступает за «Милан» с 2019-го года, ранее он успел поиграть за «Эмполи» и пару французских клубов.