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Чемпионат Италии. Серия А

Беннасер готов вернуться в строй в матче против «Дженоа»

14 Апреля 2022 • 01:04 Комментировать
Милан
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Дженоа
1.33 4.80 11.00
15.04 22:00

Алжирский защитник Исмаэль Беннасер уже приступил к тренировкам в общей группе «Милана» после пропуска предыдущего поединка с «Торино», и он наверняка сможет сыграть против «Дженоа» - этот матч состоится уже в пятницу. Это очень важно для Стефано Пиоли и его игровой схемы, Беннасер в нынешнем сезоне является стабильным игроком основы, подчеркивает La Gazzetta Dello Sport.

В его активе уже двадцать шесть матчей в чемпионате Италии, в которых он забил два года. Беннасер выступает за «Милан» с 2019-го года, ранее он успел поиграть за «Эмполи» и пару французских клубов.

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Милан Исмаэль Беннасер
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МИЛАН ДЖЕНОА
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