Пиоли близок к рекорду Капелло

В матче тридцать третьего тура итальянской Серии А лидер чемпионата Италии «Милан» принимал дома «Дженоа» и добился победы, забив два мяча. Их записали на свой счет Леау и Мессьяс. Для «Милана» это был уже шестой матч кряду, в котором клуб не пропускает. Стартовала эта серия 25-го февраля - именно тогда, в матче с «Удинезе», «Милан» пропустил в последний раз.

Шесть матчей без пропущенных мячей - это третья по продолжительности серия без пропущенных мячей в истории «Милана». В сезоне 1971-1972 семь матчей кряду не пропускал «Милан» под руководством Нерео Рокко, а в сезоне 1993-1994 блистательный «Милан» Фабио Капелло выдал сразу две рекордные серии - из семи и потом девяти матчей без пропущенных мячей.