Пиоли надеется, что Ибрагимович сыграет до конца сезона

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли выразил надежду, что нападающий команды Златан Ибрагимович восстановится от травмы и поможет «россонери» в концовке сезона.

«Отсутствие Ибрагимовича дало о себе знать, но он знает, как справиться с такими моментами. Мы все знаем, что мы должны справляться с травмами. Я надеюсь, что он ещё сыграет до конца сезона», – сказал Пиоли на пресс-конференции.

Напомним, ранее ходили слухи, согласно которым Златан Ибрагимович по окончанию сезона может закончить игровую карьеру из-за эпидемии травм. Швед на прошлой неделе получил ещё одно повреждение, из-за которого выбыл на 10 дней.