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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли надеется, что Ибрагимович сыграет до конца сезона

14 Апреля 2022 • 16:41 Комментировать
Милан
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Дженоа
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15.04 22:00
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли выразил надежду, что нападающий команды Златан Ибрагимович восстановится от травмы и поможет «россонери» в концовке сезона.
 
«Отсутствие Ибрагимовича дало о себе знать, но он знает, как справиться с такими моментами. Мы все знаем, что мы должны справляться с травмами. Я надеюсь, что он ещё сыграет до конца сезона», – сказал Пиоли на пресс-конференции.
 
Напомним, ранее ходили слухи, согласно которым Златан Ибрагимович по окончанию сезона может закончить игровую карьеру из-за эпидемии травм. Швед на прошлой неделе получил ещё одно повреждение, из-за которого выбыл на 10 дней.
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Стефано Пиоли
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МИЛАН ДЖЕНОА
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