Роналдиньо пожелал «Милану» победы в чемпионате

Великий бразилец Роналдиньо успел в своей карьере поиграть и за «Милан», и он сохранил самые теплые чувства по отношению к этому клубу, хотя его карьера там была не столь и долгой. На днях вышел документальный фильм о карьере Роналдиньо, в котором он тепло отозвался и о клубах, в которых выступал, дав понять, что следит за их нынешними выступлениями. В частности, он пожелал «Милану», в котором выступал с 2008-го года по январь 2011-го, победы в чемпионате.

- Они на правильном пути, я надеюсь, что они возьмут титул уже в нынешнем сезоне, - заявил Роналдиньо, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.