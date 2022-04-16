Романьоли уже договорился с «Лацио»

Защитник и ветеран «Милана» Алессио Романьоли уже определился со своим будущим - после семи лет выступлений за «россонери» он решил перебраться в столицу Италии, в римский «Лацио». Любопытно, что на заре этой карьеры Романьоли поиграл за другой римский клуб - «Рому».

Как сообщает Calciomercato, речь идет о пятилетнем контракте, согласно которому Романьоли, присоединяющийся к «Лацио» в качестве свободного агента, будет получать 3,2 миллиона евро ежегодно. В нынешнем сезоне 27-летний футболист сыграл в составе «Милана» восемнадцать матчей в Серии А, забив в них один гол.