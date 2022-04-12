«Он может играть и до 50» - Роналдиньо восхищается Ибрагимовичем

Златану Ибрагимовичу сорок один год, но он сражается за победу в чемпионате Италии, и его клуб лидирует в турнирной таблице. Одним их тех, кто восхищен игрой Ибрагимовича, является его бывший одноклубник Роналдиньо, который выступал в составе «Милана» с 2008-го по 2011-й год. По мнению Роналдиньо, шведский «киборг» мог бы играть на поле и до пятидесяти лет.

- Он - настоящий феномен. В его возрасте он все равно лучше многих молодых игроков. Я уверен, что он может играть до пятидесяти лет. Физически он в полном порядке, качество игры также налицо, - считает Роналдиньо, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.