Пиоли: «Я доволен результатом»

В матче тридцать третьего тура итальянской Серии А лидер чемпионата Италии «Милан» принимал дома «Дженоа» и добился победы, забив два мяча. Их записали на свой счет Леау и Мессьяс. Для «Милана» это был уже шестой матч кряду, в котором клуб не пропускает. Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился своим мнением об итогах матча.

- Мы довольны результатом, мы старались не рисковать. Надо продолжать в том же духе. Мы теряли очки, но если будем играть в полную силу, то сражение продлится до конца. Матч с «Лацио» будет очень непростым, но мы будем сражаться за победу, - заявил Пиоли, слова которого La Gazzetta Dello Sport.