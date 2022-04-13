Роналдиньо видит Мальдини будущим президентом Италии

Великий бразилец Роналдиньо успел в своей карьере поиграть и за «Милан», и он сохранил самые теплые чувства по отношению к этому клубу, в частности, к Паоло Мальдини. Его Роналдиньо считает одним из самых достойных итальянцев, с которыми ему доводилось иметь дело. Роналдиньо успел и поиграть на одном поле с Паоло, который закончил свою карьеру в тот сезон. когда Роналдиньо дебютировал в «Милане».

- Он - один из величайших. Я играл и с ним, и против него. Я большой поклонник Паоло. Уверен, что он мог бы стать достойным президентом Италии. Это - феномен, - цитирует Роналдиньо La Gazzetta Dello Sport.