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Чемпионат Италии. Серия А

Роналдиньо видит Мальдини будущим президентом Италии

13 Апреля 2022 • 00:10 Комментировать
Милан
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Дженоа
1.32 4.90 11.00
15.04 22:00

Великий бразилец Роналдиньо успел в своей карьере поиграть и за «Милан», и он сохранил самые теплые чувства по отношению к этому клубу, в частности, к Паоло Мальдини. Его Роналдиньо считает одним из самых достойных итальянцев, с которыми ему доводилось иметь дело. Роналдиньо успел и поиграть на одном поле с Паоло, который закончил свою карьеру в тот сезон. когда Роналдиньо дебютировал в «Милане».

- Он - один из величайших. Я играл и с ним, и против него. Я большой поклонник Паоло. Уверен, что он мог бы стать достойным президентом Италии. Это - феномен, - цитирует Роналдиньо La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Роналдиньо Паоло Мальдини
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МИЛАН ДЖЕНОА
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