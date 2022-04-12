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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович вновь выбыл из-за травмы. Игрок на этот раз пропустит 10 дней

12 Апреля 2022 • 19:05 Комментировать
Милан
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Дженоа
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15.04 22:00
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не сможет помочь своей команде в ближайшие 10 дней из-за травмы колена. Напомним, ранее швед пропустил из-за повреждений несколько месяцев.
 
Как сообщает Sky Sport Italia, Ибрагимовичу, который не поехал вместе с командой на выездную игру против «Торино» на выходных, для восстановления от новой травмы должно понадобиться около 10 дней.
 
Напомним, ранее появлялись слухи, согласно которым Ибрагимович может завершить карьеру по окончанию нынешнего сезона. Футболист пока не может договориться с «Миланом» о новом контракте. Летом Залатан может заменить нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги.
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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МИЛАН ДЖЕНОА
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