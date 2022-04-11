Кьяер держит слово - он не бреется и не стрижётся уже почти полгода

Как мы уже сообщали, датчанин Симон Кьяер близок к возвращению в состав, хотя успеет ли он помочь «Милану» в борьбе за чемпионский титул, не совсем понятно. Выбыв из строя первого декабря в матче с «Дженоа», который «Милан» выиграл со счетом 3:0, Кьяер пообещал, что до своего возвращения не будет стричься и не будет бриться.

Сказано - сделано: как свидетельствуют фотографии тренирующегося Кьяера, он действительно отрастил длинную бороду и волосы. Настоящий викинг.

Датский защитник выступает за «Милан» с 2020-го года, его контракт рассчитан до 2024-го года.