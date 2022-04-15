«Милан» одолел «Дженоа»

В матче тридцать третьего тура итальянской Серии А лидер чемпионата Италии «Милан» принимал дома «Дженоа» и добился победы, забив два мяча. Их записали на свой счет Леау и Мессьяс.
Победа позволила «Милану» вернуться на первую строчку в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А.
Протокол игры
|(1:0) Леау Рафаэл11'
|(2:0) Мессьяс Жуниор87'
Меньян Майк•Калюлю Пьер•Габбия Маттео 74' (Крунич Раде ( 74') •Томори Фикайо•Тео Эрнандес•Беннасер Исмаэль 86' (Диас Браим ( 86') •Тонали Сандро • 84'Салемакерс Алексис 61' (Ребич Анте ( 61') •Кесси Франк•Леау Рафаэл 86' (Балло-Туре Фоде ( 86') •Жиру Оливье 61' (Мессьяс Жуниор ( 61')
Сиригу Сальваторе•Хефти Сильван•Бани Маттиа•Эстигор Лео•Васкес Хоан•Френнруп Мортен 72' (Гудмундссон Альберт ( 72') •Бадель Милан•Гальдамес Пабло•Экубан Калеб 55' (Дестро Маттиа ( 55') •Амири Надим 72' (Йебоа Келвин ( 72' ) • 80'Пикколи Роберто 55' (Мелегони Филиппо ( 55')
15 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).