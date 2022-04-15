«Милан» одолел «Дженоа»

В матче тридцать третьего тура итальянской Серии А лидер чемпионата Италии «Милан» принимал дома «Дженоа» и добился победы, забив два мяча. Их записали на свой счет Леау и Мессьяс.

Победа позволила «Милану» вернуться на первую строчку в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А.