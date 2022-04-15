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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» одолел «Дженоа»

15 Апреля 2022 • 23:59 Комментировать
Милан
2:0
Дженоа
окончен

В матче тридцать третьего тура итальянской Серии А лидер чемпионата Италии «Милан» принимал дома «Дженоа» и добился победы, забив два мяча. Их записали на свой счет Леау и Мессьяс.

Победа позволила «Милану» вернуться на первую строчку в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А.

Протокол игры  
Милан 2:0Дженоа
(1:0) Леау Рафаэл11'   
(2:0) Мессьяс Жуниор87'   
Меньян МайкКалюлю ПьерГаббия Маттео  74' (Крунич Раде (  74') Томори ФикайоТео ЭрнандесБеннасер Исмаэль  86' (Диас Браим (  86') Тонали Сандро   84'Салемакерс Алексис  61' (Ребич Анте (  61') Кесси ФранкЛеау Рафаэл  86' (Балло-Туре Фоде (  86') Жиру Оливье  61' (Мессьяс Жуниор (  61')
Запасные: Бакайоко ТьемуэЛазетич МаркоМальдини ДаниэльТатарушану ЧиприанМиранте АнтониоКалабрия Давиде
Сиригу СальватореХефти СильванБани МаттиаЭстигор ЛеоВаскес ХоанФреннруп Мортен  72' (Гудмундссон Альберт (  72') Бадель МиланГальдамес ПаблоЭкубан Калеб  55' (Дестро Маттиа (  55') Амири Надим  72' (Йебоа Келвин (  72'   80') Пикколи Роберто  55' (Мелегони Филиппо (  55')
Запасные: Шемпер АдрианМазиелло АндреаГильоне ПаолоПортанова МанолоЭрнани АзеведоКришито ДоменикоМаркетти ФедерикоМаксимович Никола
15 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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окончен Специя 1:3 Интер Милан 10.00 5.10 1.35
окончен Милан 2:0 Дженоа 1.35 4.80 10.50
16.04  13:30 Кальяри ... Сассуоло 2.95 3.80 2.29
16.04  15:30 Удинезе ... Эмполи 1.94 3.75 3.85
16.04  15:30 Сампдория ... Салернитана 1.75 3.90 4.70
16.04  17:30 Фиорентина ... Венеция 1.47 4.50 7.20
16.04  19:30 Ювентус ... Болонья 0.00 0.00 0.00
16.04  21:45 Лацио ... Торино 1.79 3.90 4.40
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