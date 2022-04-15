Веа: «Ибрагимович - это легенда, необходимо продлить контракт с ним»

Бывший обладатель «Золотого мяча» Джордж Веа, проведший в «Милане» шесть лет, считает необходимым продление контракта со Златаном Ибрагимовичем. Ибрагимовичу уже сорок один год, но он продолжает приносить пользу команде. Веа уверен в том, что если шведский нападающий находит взаимопонимание с наставником команды Стефано Пиоли, то необходимо продлевать соглашение.

- Ибрагимович - легенда. Он очень многое уже знает о футболе, в нем есть страсть, если у них есть взаимопонимание с Пиоли, то необходимо продлевать контракт, - считает Веа, слова которого цитирует ITASportPress.