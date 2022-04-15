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Чемпионат Италии. Серия А

Веа: «Ибрагимович - это легенда, необходимо продлить контракт с ним»

15 Апреля 2022 • 20:28 Комментировать
Милан
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Дженоа
1.35 4.80 10.50
Через 0 ч. 33 мин.

Бывший обладатель «Золотого мяча» Джордж Веа, проведший в «Милане» шесть лет, считает необходимым продление контракта со Златаном Ибрагимовичем. Ибрагимовичу уже сорок один год, но он продолжает приносить пользу команде. Веа уверен в том, что если шведский нападающий находит взаимопонимание с наставником команды Стефано Пиоли, то необходимо продлевать соглашение.

- Ибрагимович - легенда. Он очень многое уже знает о футболе, в нем есть страсть, если у них есть взаимопонимание с Пиоли, то необходимо продлевать контракт, - считает Веа, слова которого цитирует ITASportPress.

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Милан Джордж Веа Златан Ибрагимович
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