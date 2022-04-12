«Лацио» находится на завершающей стадии подписания Романьоли

Римский «Лацио» практически согласовал трансфер защитника и капитана «Милана» Алессио Романьоли, который должен перейти в команду Маурицио Сарри в статусе свободного агента.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, на данный момент сделка находится на завершающей стадии. «Лацио» подготовил для футболиста контракт сроком до 2027 года с зарплатой в 3,2 миллиона евро в год + бонусы.

Напомним, что сам Романьоли является воспитанником другого римского клуба «Ромы», за которую выступал до 2015 года. Ранее защитник отказался подписывать новый контракт, который предложил ему «Милан».