Ночерино верит в «Милан»

Бывший футболист «Милана» Ночерино уверен в том, что клубу по силам выиграть чемпионат Италии. Ночерино переживает за свою бывшую команду, в которой выступал с 2011-го по 2016-й год. Сейчас «Милан» лидирует по набранным очка - но уже уступает «Интеру» по потерянным очкам, имея на матч больше. Ночерино знает об этом - и о том, что состав «Интера», теоретически, сильнее. До конца чемпионата остаются еще шесть туров, сегодня «Милан» принимает «Дженоа».

- «Милан» заслуженно лидирует в турнирной таблице, но состав «Интера» сильнее. Посмотрим, что будет, - заявил Ночерино, слова которого приводит ITASportPress.