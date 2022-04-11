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Чемпионат Италии. Серия А

Компьютерный алгоритм определил будущего победителя Серии А

11 Апреля 2022 • 23:58 Комментировать
Специя
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Интер Милан
9.50 5.50 1.30
15.04 20:00

Согласно подсчётам специальной модели, «Интер» обойдёт своих конкурентов в борьбе за чемпионский титул Серии А.

Для прогноза была задействована программа Sky Sport Italia Sky Calcio Club, способная просчитывать результаты на основе многочисленных алгоритмов.

Итоги компьютерных вычислений таковы: «Интер» финиширует первым с 82 очками, «Милан» станет вторым с 79 баллами в активе, а замкнёт тройку лидеров «Наполи» с 77 очками. Система также определила, что «нерадзурри» обойдут своих оппонентов по итогам 35-го тура.

По прошествии 32-х туров в чемпионате Италии лидирует «Милан», набравший 68 очков. «Интер» и «Наполи» отстают на два балла, однако «нерадзурри», в отличие от неаполитанцев, располагают дополнительной игрой в запасе.

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