Компьютерный алгоритм определил будущего победителя Серии А

Согласно подсчётам специальной модели, «Интер» обойдёт своих конкурентов в борьбе за чемпионский титул Серии А.

Для прогноза была задействована программа Sky Sport Italia Sky Calcio Club, способная просчитывать результаты на основе многочисленных алгоритмов.

Итоги компьютерных вычислений таковы: «Интер» финиширует первым с 82 очками, «Милан» станет вторым с 79 баллами в активе, а замкнёт тройку лидеров «Наполи» с 77 очками. Система также определила, что «нерадзурри» обойдут своих оппонентов по итогам 35-го тура.

По прошествии 32-х туров в чемпионате Италии лидирует «Милан», набравший 68 очков. «Интер» и «Наполи» отстают на два балла, однако «нерадзурри», в отличие от неаполитанцев, располагают дополнительной игрой в запасе.