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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» и «Сассуоло» проведут встречу по трансферу Берарди

12 Апреля 2022 • 13:36 Комментировать
Милан
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Дженоа
1.33 4.80 11.00
15.04 22:00
«Милан» в летнее межсезонье может пополнить свои ряды полузащитником «Сассуоло» Доменико Берарди. Как сообщает Calciomercato, клубы уже запланировали встречу по трансферу футболиста, которая должна состояться в ближайшее время.
 
«Милан» уже давно следит за футболистом, но долгие годы по разным причинам не мог позволить себе трансфер. Сообщается, что сделка может не состояться и в этот раз, так как «россонери» отпугивает ценник в 30 миллионов евро, который установили в «Сассуоло».
 
В этом сезоне Берарди записал на свой счёт 14 голов и 11 ассистов в чемпионате Италии. В августе футболисту исполнится 28 лет.
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сассуоло Доменико Берарди
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МИЛАН ДЖЕНОА
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