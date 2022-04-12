«Милан» и «Сассуоло» проведут встречу по трансферу Берарди

«Милан» в летнее межсезонье может пополнить свои ряды полузащитником «Сассуоло» Доменико Берарди. Как сообщает Calciomercato, клубы уже запланировали встречу по трансферу футболиста, которая должна состояться в ближайшее время.

«Милан» уже давно следит за футболистом, но долгие годы по разным причинам не мог позволить себе трансфер. Сообщается, что сделка может не состояться и в этот раз, так как «россонери» отпугивает ценник в 30 миллионов евро, который установили в «Сассуоло».

В этом сезоне Берарди записал на свой счёт 14 голов и 11 ассистов в чемпионате Италии. В августе футболисту исполнится 28 лет.