Кьяер возобновил тренировки с «Миланом»

Защитник «Милана» Симон Кьяер возобновил тренировки с «россонери». Напомним, несколько месяцев назад датчанин получил тяжёлую травму, из-за которой был вынужден пропустить несколько матчей своей команды.

На данный момент Кьяер тренируется индивидуально. Как только футболист наберёт оптимальные кондиции, то сможет возобновить тренировки вместе с остальной командой в общей группе.

Напомним, что из-за травмы Кьяера «Милан» прошлой зимой активно интересовался центральными защитниками, среди которых был футболист французского «Лилля» Свен Ботман. Сообщается, что трансфер всё же может состояться уже ближайшим летом.