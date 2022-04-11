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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» может отказаться от выкупа Диаса у «Реала»

11 Апреля 2022 • 19:27 Комментировать
Милан
...
Дженоа
1.33 4.80 11.00
15.04 22:00

Итальянский «Милан» не готов удовлетворить требования мадридского «Реала» по стоимости выкупа полузащитника Браима Диаса.

Испанец выступает за «Милан» на правах аренды. «Россонери» заинтересованы в приобретении Диаса на постоянной основе, а сам 22-летний атакующий полузащитник хотел бы продолжить выступления за «Милан», однако сделка осложняется из-за требований «Реала».

По информации Calciomercato, мадридцы хотят заработать на продаже Диаса не менее 22 млн евро. «Милан» считает запрос завышенным, поэтому игроку, вероятно, придётся по окончании сезона вернуться в «Реал», с которым его связывает контракт до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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