«Милан» может отказаться от выкупа Диаса у «Реала»

Итальянский «Милан» не готов удовлетворить требования мадридского «Реала» по стоимости выкупа полузащитника Браима Диаса.

Испанец выступает за «Милан» на правах аренды. «Россонери» заинтересованы в приобретении Диаса на постоянной основе, а сам 22-летний атакующий полузащитник хотел бы продолжить выступления за «Милан», однако сделка осложняется из-за требований «Реала».

По информации Calciomercato, мадридцы хотят заработать на продаже Диаса не менее 22 млн евро. «Милан» считает запрос завышенным, поэтому игроку, вероятно, придётся по окончании сезона вернуться в «Реал», с которым его связывает контракт до 2025 года.