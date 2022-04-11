Сакки: «Чемпионство «Милана» будет чудом»

Известный в прошлом итальянский наставник Арриго Сакки прокомментировал положение дел в борьбе за скудетто после недавних матчей.

Напомним, что «Наполи» уступил «Фиорентине» (2:3), а «Милан» не сумел обыграть «Торино» (0:0).

«Наполи» начинает расслабляться, когда выигрывает, – рассказывает экс-рулевой «Милана» в интервью La Gazzetta dello Sport. Такая же проблема есть и у сборной Италии.

«Милан» творит чудеса, все мы должны сказать им спасибо. Нужно отметить их самоотдачу, но они начинают испытывать усталость. Вчера они бежали не так, как раньше, и их движения уже не так скоординированы. Триумф «Милана» в битве за скудетто будет чудом», – заключил Сакки.