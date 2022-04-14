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Чемпионат Италии. Серия А

Клубы из Серии А потеряли шансы на подписание Нуньеса из «Бенфики»

14 Апреля 2022 • 15:57 Комментировать
Специя
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Интер Милан
10.00 5.50 1.30
15.04 20:00
«Интер» и «Милан», которых ранее связывали с возможным трансфером нападающего лиссабонской «Бенфики» Дарвина Нуньеса, выбыли из гонки за уругвайца. Как сообщает ESPN, за последние дни цена на футболиста заметно выросла, поэтому миланские клубы больше не способны удовлетворить трансфер из-за финансовой ситуации.
 
Отмечается, что борьба за Нуньеса развернётся между двумя английскими клубами – «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». Обе команды нуждаются в нападающем и будут готовы предложить «Бенфике» серьёзную сумму за трансфер.
 
Напомним, вчера Дарвин Нуньес забил один из голов «Бенфики» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Дарвин Нуньес
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