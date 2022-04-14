Клубы из Серии А потеряли шансы на подписание Нуньеса из «Бенфики»

«Интер» и «Милан», которых ранее связывали с возможным трансфером нападающего лиссабонской «Бенфики» Дарвина Нуньеса, выбыли из гонки за уругвайца. Как сообщает ESPN, за последние дни цена на футболиста заметно выросла, поэтому миланские клубы больше не способны удовлетворить трансфер из-за финансовой ситуации.

Отмечается, что борьба за Нуньеса развернётся между двумя английскими клубами – «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». Обе команды нуждаются в нападающем и будут готовы предложить «Бенфике» серьёзную сумму за трансфер.

Напомним, вчера Дарвин Нуньес забил один из голов «Бенфики» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».