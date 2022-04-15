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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» объявил состав на матч с «Дженоа», Беннасер сыграет с самого начала

15 Апреля 2022 • 21:39 Комментировать
Милан
1:0
Дженоа
1.35 4.80 10.50
2-й тайм

Тридцать третий тур чемпионата Италии начнется с матча между «Миланом» и «Дженоа» - лидер чемпионата примет команду, которая отчаянно борется за выживание. Накануне игры главный тренер «Милана» Стефао Пиоли объявил состав своей команды на игру. В него включен и Исмаэль Беннасер - алжирский игрок оправился от травмы.

«Милан»: Меньян, Калабрия, Калулу, Томори, Тео Эрнандес, Тонали, Беннасер, Салемакерс, Кесси, Леау, Жиру.

Матч между «Миланом» и «Дженоа» начнется в двадцать два часа по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.

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Милан Дженоа
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МИЛАН ДЖЕНОА
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окончен Специя 1:3 Интер Милан 10.00 5.10 1.35
Идет 72 минута Милан 1:0 Дженоа 1.34 5.20 10.00
16.04  13:30 Кальяри ... Сассуоло 2.95 3.80 2.29
16.04  15:30 Удинезе ... Эмполи 1.94 3.75 3.85
16.04  15:30 Сампдория ... Салернитана 1.75 3.90 4.70
16.04  17:30 Фиорентина ... Венеция 1.47 4.50 7.20
16.04  19:30 Ювентус ... Болонья 0.00 0.00 0.00
16.04  21:45 Лацио ... Торино 1.79 3.90 4.40
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Сегодня, 15 Апреля
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