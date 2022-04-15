«Милан» объявил состав на матч с «Дженоа», Беннасер сыграет с самого начала

Тридцать третий тур чемпионата Италии начнется с матча между «Миланом» и «Дженоа» - лидер чемпионата примет команду, которая отчаянно борется за выживание. Накануне игры главный тренер «Милана» Стефао Пиоли объявил состав своей команды на игру. В него включен и Исмаэль Беннасер - алжирский игрок оправился от травмы.

«Милан»: Меньян, Калабрия, Калулу, Томори, Тео Эрнандес, Тонали, Беннасер, Салемакерс, Кесси, Леау, Жиру.

Матч между «Миланом» и «Дженоа» начнется в двадцать два часа по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.