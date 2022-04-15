«Милан» и «Ювентус» готовы поспорить с «Ливерпулем» за Сучича

Молодой хорватский полузащитник, выступающий за австрийский «Зальцбург», Лука Сучич, попал в сферу интересов итальянских грандов - «Милана» и «Ювентуса». Ранее 19-летним игроком заинтересовался и английский гранд - «Ливерпуль».

Несмотря на молодость, Сучич является одним из лидеров австрийского гегемона, который проводит самый успешный сезон на внутренней арене за последние годы. Хорват сыграл в тридцати семи матчах с учетом всех турниров, забив в них семь голов. Известна и его трансферная стоимость - тринадцать с половиной миллионов евро, уточняет Bild.