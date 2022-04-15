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«Милан» и «Ювентус» готовы поспорить с «Ливерпулем» за Сучича

15 Апреля 2022 • 23:26 Комментировать
Милан
1:0
Дженоа
1.35 4.80 10.50
2-й тайм

Молодой хорватский полузащитник, выступающий за австрийский «Зальцбург», Лука Сучич, попал в сферу интересов итальянских грандов - «Милана» и «Ювентуса». Ранее 19-летним игроком заинтересовался и английский гранд - «Ливерпуль».

Несмотря на молодость, Сучич является одним из лидеров австрийского гегемона, который проводит самый успешный сезон на внутренней арене за последние годы. Хорват сыграл в тридцати семи матчах с учетом всех турниров, забив в них семь голов. Известна и его трансферная стоимость - тринадцать с половиной миллионов евро, уточняет Bild.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ливерпуль Ювентус Трансферы футбола - лето 2022 Лука Сучич
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