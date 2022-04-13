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Чемпионат Италии. Серия А

Липпи: «Меня звали в «Милан», но из «Ювентуса» трудно уходить»

13 Апреля 2022 • 01:27 Комментировать
Милан
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Дженоа
1.32 4.90 11.00
15.04 22:00

Легендарный тренер Марчелло Липпи, добившийся высот футбола как на клубном уровне, так и на уровне сборных, признался, что несколько раз его приглашали в «Милан», но сотрудничества так и не получилось. По его словам, он предпочитал хранить верность «Ювентусу».

- Один раз это было во время обеда с Берлускони в Аркоре. А потом его команда наладила игру и вопрос отпал сам собой. В целом, это было два или три раза, но я был в «Ювентусе», а когда ты в составе «Ювентуса», в другое место уйти трудно. Да, кажется, в последний раз это было в 2012-м году, - вспоминает Липпи, слова которого цитирует DAZN.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Марчелло Липпи
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МИЛАН ДЖЕНОА
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