«Милан» отказывается от Берарди - «Сассуоло» просит слишком много

Похоже, что нападающему Доменико Берарди не доведется поиграть за «Милан» - во всяком случае, в ближайшее время. Все переговоры на эту тему упираются в запросы «Сассуоло», который хочет за 30-летнего футболиста тридцать миллионов евро.

В «Милане» такую сумму считают слишком крупной, но остаются варианты с «бартером» - в «Милане» предлагают «Сассуоло» включить в сделку некоторых молодых игроков, которые пока что не имеют достаточной игровой практики, сообщает Gazzetta di Modena.

Берарди выступает за «Сассуоло» с 2012-го года, он посвятил всю свою карьеру на данный момент именно этому клубу.