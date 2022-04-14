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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» отказывается от Берарди - «Сассуоло» просит слишком много

14 Апреля 2022 • 23:51 Комментировать
Милан
...
Дженоа
1.32 5.00 11.50
Через 20 ч. 59 мин.

Похоже, что нападающему Доменико Берарди не доведется поиграть за «Милан» - во всяком случае, в ближайшее время. Все переговоры на эту тему упираются в запросы «Сассуоло», который хочет за 30-летнего футболиста тридцать миллионов евро.

В «Милане» такую сумму считают слишком крупной, но остаются варианты с «бартером» - в «Милане» предлагают «Сассуоло» включить в сделку некоторых молодых игроков, которые пока что не имеют достаточной игровой практики, сообщает Gazzetta di Modena.

Берарди выступает за «Сассуоло» с 2012-го года, он посвятил всю свою карьеру на данный момент именно этому клубу. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сассуоло Доменико Берарди Трансферы футбола - лето 2022
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