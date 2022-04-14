Тотти о возможном завершении карьеры Ибрагимовича: «Я знаю, что он чувствует»

Бывший нападающий и капитан «Ромы» Франческо Тотти высказался насчёт форварда «Милана» Златана Ибрагимовича, который по окончанию сезона может завершить профессиональную карьеру из-за постоянных травм.

«Как любитель футбола, я надеюсь, что он продолжит, я надеюсь, что завтра утром он проснется без всех физических проблем, которые у него есть. Это был бы подарок для него и для всех нас, следящих за футболом. Я знаю, что он чувствует», – сказал Тотти в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что недавно Златан Ибрагимович вновь получил травму, из-за которой будет вынужден пропустить около 10 дней. Ранее сообщалось, что «Милан» хочет пригласить на замену шведу нападающего «Ливерпуля» Дивока Ориги.