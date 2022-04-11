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Чемпионат Италии. Серия А

Тео Эрнандес обвинил игроков «Торино» в постоянной задержке времени

11 Апреля 2022 • 14:36 Комментировать
Милан
...
Дженоа
1.33 4.80 11.00
15.04 22:00
Защитник «Милана» Тео Эрнандес остался недоволен результатом своей команды в выездной игре чемпионата Италии против «Торино», которая закончилась в нулевую ничью. По окончанию матча француз обвинил туринский клуб в постоянной задержке времени.
 
«Все хотят сыграть хорошо против «Милана». Игроки «Торино» только и занимались тем, что 90 минут тянули время. Последние два результата были не лучшими, но мы должны смириться с этим и сконцентрироваться на следующем матче», – заявил Эрнандес на послематчевой беседе с журналистами.
 
Напомним, что теперь миланский «Интер», имеющий игру в запасе, отстаёт от «Милана» всего на одно очко.
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Торино Тео Эрнандес
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