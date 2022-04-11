Тео Эрнандес обвинил игроков «Торино» в постоянной задержке времени

Защитник «Милана» Тео Эрнандес остался недоволен результатом своей команды в выездной игре чемпионата Италии против «Торино», которая закончилась в нулевую ничью. По окончанию матча француз обвинил туринский клуб в постоянной задержке времени.

«Все хотят сыграть хорошо против «Милана». Игроки «Торино» только и занимались тем, что 90 минут тянули время. Последние два результата были не лучшими, но мы должны смириться с этим и сконцентрироваться на следующем матче», – заявил Эрнандес на послематчевой беседе с журналистами.

Напомним, что теперь миланский «Интер», имеющий игру в запасе, отстаёт от «Милана» всего на одно очко.