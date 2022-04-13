«Милан» хочет переманить одного из ключевых игроков «Интера»

По информации источника, Иван Перишич может сменить один миланский клуб на другой уже этим летом.

Соглашение хорватского полузащитника с «Интером» истекает по окончании нынешнего сезона, а новый контракт пока не подписан. Как утверждает журналист Руди Галетти, ситуацией готов воспользоваться «Милан», который уже связался с представителями 33-летнего игрока для обсуждения потенциальной сделки.

Ранее сообщалось о том, что руководство «Интера» обсудит с Перишичем новый контракт ближе к концу апреля.