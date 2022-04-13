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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» хочет переманить одного из ключевых игроков «Интера»

13 Апреля 2022 • 20:41 Комментировать
Милан
...
Дженоа
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15.04 22:00

По информации источника, Иван Перишич может сменить один миланский клуб на другой уже этим летом.

Соглашение хорватского полузащитника с «Интером» истекает по окончании нынешнего сезона, а новый контракт пока не подписан. Как утверждает журналист Руди Галетти, ситуацией готов воспользоваться «Милан», который уже связался с представителями 33-летнего игрока для обсуждения потенциальной сделки.

Ранее сообщалось о том, что руководство «Интера» обсудит с Перишичем новый контракт ближе к концу апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Иван Перишич
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МИЛАН ДЖЕНОА
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