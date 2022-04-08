Аллегри хочет видеть в «Ювентусе» защитника «Фиорентины»

Центральный защитник «Фиорентины» Никола Миленкович может стать игроком «Ювентуса».

Представители туринского клуба уже связались с агентом серба для обсуждения потенциальной сделки. Как утверждается в издании Calciomercato, в трансфере заинтересован лично наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, являющийся большим поклонником таланта 24-летнего игрока.

Никола Миленкович оценивается порталом Transfermarkt в 23 млн евро. В нынешнем розыгрыше Серии А он принял участие в 26 матчах за «Фиорентину», отметившись одним голом.