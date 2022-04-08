Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри хочет видеть в «Ювентусе» защитника «Фиорентины»

08 Апреля 2022 • 19:37 Комментировать
Кальяри
...
Ювентус
6.10 3.90 1.58
09.04 21:45

Центральный защитник «Фиорентины» Никола Миленкович может стать игроком «Ювентуса».

Представители туринского клуба уже связались с агентом серба для обсуждения потенциальной сделки. Как утверждается в издании Calciomercato, в трансфере заинтересован лично наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, являющийся большим поклонником таланта 24-летнего игрока.

Никола Миленкович оценивается порталом Transfermarkt в 23 млн евро. В нынешнем розыгрыше Серии А он принял участие в 26 матчах за «Фиорентину», отметившись одним голом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Массимилиано Аллегри Никола Миленкович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАЛЬЯРИ ЮВЕНТУС
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
09.04  16:00 Эмполи ... Специя 2.00 3.45 3.80
09.04  19:00 Интер Милан ... Верона 1.35 5.20 8.50
09.04  21:45 Кальяри ... Ювентус 6.10 3.90 1.58
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Апреля
20:31 · Италия. Серия А
«Интер» может оформить покупку Бремера в ближайшее время
19:37 · Италия. Серия А
Аллегри хочет видеть в «Ювентусе» защитника «Фиорентины»
19:07 · Италия. Серия А
Дибала получил 5 предложений от европейских грандов
19:05 · Италия. Серия А
Индзаги: «Нам будет не хватать Лаутаро Мартинеса в матче против «Вероны»
19:04 · Италия. Серия А
Верховод: «Не считаю «Милан» фаворитом чемпионата» 1
19:04 · Италия. Серия А
Футболист «МЮ» заинтересовал «Интер» и «Милан»
18:56 · Италия. Серия А
«Сассуоло» будет требовать за Берарди 30 миллионов евро
18:04 · Италия. Серия А
Жиру: «Для молодых игроков я стараюсь быть братом, на которого они могут рассчитывать»
15:00 · Италия. Серия А
Рибери рассказал о том, как отказал «Барселоне», «Ювентусу» и «Реалу»
14:49 · Италия. Серия А
«Милан» нацелился на Вайгля
14:13 · Англия. Премьер-лига
Бенитес: «У Ориги большой потенциал, но неизвестно как быстро он адаптируется»
14:05 · Италия. Серия А
Бремер: «Предпочитаю схемы с тремя защитниками»
13:57 · Италия. Серия А
Аллегри: «Мы достойны быть в четверке»
13:50 · Италия. Серия А
«Милан» начал переговоры по Асенсио
13:47 · Италия. Серия А
Рибери попросили выбрать среди Мбаппе, Холанна и Влаховича - француз сделал свой выбор
Все новости
Рекомендуем