«Ювентус» хочет избавить от шестерых игроков

Туринский «Ювентус» в летнее межсезонье планирует провести чистку состава. Согласно Calciomercato, расположение «бьянконери» могут покинуть до 6 футболистов, которые не входят в планы главного тренера Массимилиано Аллегри.

Сообщается, что среди списка игроков, которые могут покинуть команду числятся: защитники Маттиа де Шильо и Алекс Сандро, полузащитники Федерико Бернардески и Артур Мело, а также нападающие Мойзе Кин и Альваро Мората, у которого истекает арендное соглашение.

Напомним, что ещё одним кандидатом на выход является нападающий Пауло Дибала, которого активно связывают с переходом на правах свободного агента в миланский «Интер».