«Ювентус» просит у «Атлетико» сделать скидку на Морату

Туринский «Ювентус» может выкупить нападающего Альваро Морату на постоянной основе. Напомним, что форвард выступает за «старую синьору» с лета 2020 года на правах аренды из мадридского «Атлетико».

По сообщениям итальянского источника Tuttomercato, руководство «Ювентуса» в ближайшие дни проведёт встречу с коллегами из «Атлетико», в ходе которой поросят снизить сумму выкупа с 35 миллионов евро на более приемлемые цифры.

В том, чтобы Мората остался в Турине заинтересован лично гланый тренер «бьянконери» Массимилиано Аллегри. Ранее Мората также выступал за «Ювентус» с 2014 по 2016 годы и доходил с командой до финала Лиги чемпионов.