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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» лидирует в борьбе за Милинковича-Савича

08 Апреля 2022 • 01:25 Комментировать
Кальяри
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Ювентус
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09.04 21:45

Туринский «Ювентус» – фаворит в сражении с другими клубами за трансфер полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

27-летний серб также интересен «Манчестер Юнайтед», однако англичанам, как сообщает La Gazzetta dello Sport, придётся выдержать серьёзную конкуренцию со стороны туринского «Ювентуса». По данным источника, именно итальянский клуб в настоящий момент лидирует в гонке за дорогостоящим хавбеком.

Милинкович-Савич связан с «Лацио» контрактом до лета 2024 года. В нынешнем сезоне он провёл за римлян 40 матчей во всех турнирах, в которых 9 раз забивал и 10 раз ассистировал партнёрам по команде. Рыночная стоимость серба оценивается порталом Transfermarkt в 70 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Сергей Милинкович-Савич
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КАЛЬЯРИ ЮВЕНТУС
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