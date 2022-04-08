«Ювентус» лидирует в борьбе за Милинковича-Савича

Туринский «Ювентус» – фаворит в сражении с другими клубами за трансфер полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

27-летний серб также интересен «Манчестер Юнайтед», однако англичанам, как сообщает La Gazzetta dello Sport, придётся выдержать серьёзную конкуренцию со стороны туринского «Ювентуса». По данным источника, именно итальянский клуб в настоящий момент лидирует в гонке за дорогостоящим хавбеком.

Милинкович-Савич связан с «Лацио» контрактом до лета 2024 года. В нынешнем сезоне он провёл за римлян 40 матчей во всех турнирах, в которых 9 раз забивал и 10 раз ассистировал партнёрам по команде. Рыночная стоимость серба оценивается порталом Transfermarkt в 70 млн евро.