«Ювентус» не оставляет попытки заполучить Жоржиньо

Туринский «Ювентус» всё ещё сохраняет надежды приобрести полузащитника лондонского «Челси» Жоржиньо. Согласно Tuttosport, «старая синьора» сделала итальянца с бразильским происхождением одной из своих главных целей на грядущее межсезонье.

Отметим, что контракт Жоржиньо с «Челси» истекает летом 2023 года. Это значит, что летом полузащитник может быть доступен по значительной скидке. Ранее Томас Тухель на пресс-конференции заявил, что его клубу стоит повнимательней отнестись к ситуации с контрактом Жоржиньо.

Напомним, Жоржиньо был интересен «Ювентусу» с 2018 года. Когда команду возглавил Маурицио Сарри, интерес «старой синьоры» стал ещё большим, но клубам не удалось договориться.