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«Ювентус» не оставляет попытки заполучить Жоржиньо

09 Апреля 2022 • 15:44 Комментировать
Саутгемптон
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Челси
3.85 3.60 1.95
Через 0 ч. 55 мин.
Туринский «Ювентус» всё ещё сохраняет надежды приобрести полузащитника лондонского «Челси» Жоржиньо. Согласно Tuttosport, «старая синьора» сделала итальянца с бразильским происхождением одной из своих главных целей на грядущее межсезонье.
 
Отметим, что контракт Жоржиньо с «Челси» истекает летом 2023 года. Это значит, что летом полузащитник может быть доступен по значительной скидке. Ранее Томас Тухель на пресс-конференции заявил, что его клубу стоит повнимательней отнестись к ситуации с контрактом Жоржиньо.
 
Напомним, Жоржиньо был интересен «Ювентусу» с 2018 года. Когда команду возглавил Маурицио Сарри, интерес «старой синьоры» стал ещё большим, но клубам не удалось договориться.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Жоржиньо
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САУТГЕМПТОН ЧЕЛСИ
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