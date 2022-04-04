Де Лихт: «По началу мне было трудно в «Ювентусе»

Центральный защитник туринского «Ювентуса» Маттайс де Лихт вспомнил про свои первые дни в итальянском клубе. Нидерландец отметил, что по началу ему было трудно адаптироваться к новым условиям.

«В начале было довольно сложно. Я всегда вёл себя чересчур уважительно, я слишком сильно уважал всех ребят. В конце концов я понял, что нужно бросать друг другу вызов и прогрессировать за счёт этого», – заявил де Лихт в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, что ранее появлялись слухи о возможном уходе де Лихта из туринского «Ювентуса». Агент футболиста Мино Райола осенью заявил, что следующим летом защитник хочет сменить клубную прописку.