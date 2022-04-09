«Ювентус» одержал волевую победу в Кальяри

В матче тридцать второго тура итальянской Серии А «Ювентус» встречался на выезде с «Кальяри», одержав волевую победу.
Счет был открыт на десятой минуте, но перед самым перерывом «Юве» отыгрался, ну а решающий матч записал на свой счет, конечно же, Душан Влахович. За пятнадцать минут до конца игры он забил и обеспечил «Ювентусу» три очка.
Протокол игры
|(1:0) Педро Жоао10'
|45'Де Лихт Маттайс (1:1)
|75'Влахович Душан (1:2)
Краньо Алессио•Карбони Андреа•Ловато Маттео•Альтаре Джорджо•Белланова Рауль•Дейола Алессандро 79' (Оберт Адам ( 79') •Марин Рэзван•Далберт Эстеван 58' (Рог Марко ( 58') •Ликояннис Хараламбос 53' 79' (Кейта Бальде ( 79') •Паволетти Леонардо 67' (Перейро Гастон ( 67') •Педро Жоао
Щесны Войцех•Данило Луис•Де Лихт Маттайс•Кьеллини Джорджо•Пеллегрини Лука•Куадрадо Хуан 86' (Бонуччи Леонардо ( 86') •Закария Денис•Мело Артур•Рабио Адриен 68' (Бернардески Федерико ( 68') •Дибала Пауло 81' (Кин Мойзе ( 81') •Влахович Душан
09 апреля. Стадион "Сардиния Арена".