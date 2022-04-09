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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» одержал волевую победу в Кальяри

09 Апреля 2022 • 23:44 Комментировать (7)
Кальяри
1:2
Ювентус
окончен

В матче тридцать второго тура итальянской Серии А «Ювентус» встречался на выезде с «Кальяри», одержав волевую победу.

Счет был открыт на десятой минуте, но перед самым перерывом «Юве» отыгрался, ну а решающий матч записал на свой счет, конечно же, Душан Влахович. За пятнадцать минут до конца игры он забил и обеспечил «Ювентусу» три очка.

Протокол игры  
Кальяри 1:2Ювентус
(1:0) Педро Жоао10'   
  45'Де Лихт Маттайс (1:1)
  75'Влахович Душан (1:2)
Краньо АлессиоКарбони АндреаЛовато МаттеоАльтаре ДжорджоБелланова РаульДейола Алессандро  79' (Оберт Адам (  79') Марин РэзванДалберт Эстеван  58' (Рог Марко (  58') Ликояннис Хараламбос   53'  79' (Кейта Бальде (  79') Паволетти Леонардо  67' (Перейро Гастон (  67') Педро Жоао
Запасные: Базелли ДаниэлеВалюкевич СебастьянДзаппа ГабриэлеСетер ДамирРадунович БорисАрести Симоне
Щесны ВойцехДанило ЛуисДе Лихт МаттайсКьеллини ДжорджоПеллегрини ЛукаКуадрадо Хуан  86' (Бонуччи Леонардо (  86') Закария ДенисМело АртурРабио Адриен  68' (Бернардески Федерико (  68') Дибала Пауло  81' (Кин Мойзе (  81') Влахович Душан
Запасные: Ругани ДаниэлеАлекс СандроПинсольо КарлоПерин МаттиаМиретти Фабио
09 апреля. Стадион "Сардиния Арена".

 

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окончен Интер Милан 2:0 Верона 1.45 4.60 6.90
окончен Кальяри 1:2 Ювентус 6.60 3.90 1.55
10.04  13:30 Дженоа ... Лацио 3.80 3.50 2.04
10.04  16:00 Наполи ... Фиорентина 1.82 3.75 4.40
10.04  16:00 Сассуоло ... Аталанта 3.40 3.65 2.11
10.04  16:00 Венеция ... Удинезе 3.25 3.50 2.26
10.04  19:00 Рома ... Салернитана 1.28 6.20 11.00
10.04  21:45 Торино ... Милан 3.60 3.45 2.13
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