«Ювентус» одержал волевую победу в Кальяри

В матче тридцать второго тура итальянской Серии А «Ювентус» встречался на выезде с «Кальяри», одержав волевую победу.

Счет был открыт на десятой минуте, но перед самым перерывом «Юве» отыгрался, ну а решающий матч записал на свой счет, конечно же, Душан Влахович. За пятнадцать минут до конца игры он забил и обеспечил «Ювентусу» три очка.