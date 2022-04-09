Д'амброзио: «Верона» ничуть не уступает «Ювентусу»

Защитник миланского «Интера» Данило Д'амброзио поделился ожиданиями от матча против «Вероны». По мнению итальянца, сегодняшние соперники «нерадзурри» ничуть не уступают туринскому «Ювентус», с которым подопечные Симоне Индзаги встречались неделю назад.

«Энтузиазм после матча с «Ювентусом» быстро прошёл мимо нас, потому что мы уже начали сосредотачиваться на «Вероне». Сегодня нам противостоит команда, ничуть не уступающая «Ювентусу», – цитирует защитника Football Italia.

Напомним, что на данный момент «Интер» идёт на третьем месте в турнирной таблице Серии А и отстаёт от лидирующего «Милана» на четыре очка. При этом у «нерадзурри» есть одна игра в запасе.