Бонуччи идёт на поправку, ожидается его возвращение в матче с «Кальяри»

Хорошие новости из стана «Ювентуса» - Леонардо Бонуччи приступил к тренировкам с общей группой, и это означает, что он может вернуться в строй уже в матче с «Кальяри» в конце текущей недели. Бонуччи получил повреждение еще в конце февраля, первоначально казалось, что он вернется в строй уже через неделю-другую.

Однако фактически ему пришлось пропустить уже четыре матча «Ювентуса» в чемпионате, провальную ответную игру в Лиге чемпионов против «Вильярреала» и матч итальянской сборной против Северной Македонии - еще один провал, в котором, в котором Бонуччи оказался наблюдателем.